Спортинг Хихон - Альмерия 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 29538
22 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Альмерия, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Рубен Альбес Яньес
|Хоан Руби
История личных встреч
|31.08.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|1 : 1
|25.04.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|02.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|0 : 1
|30.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|0 : 1
|01.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|03.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|4 : 2
|09.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 0
|04.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 1
|01.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 3
|16.02.2025
|Испания — Сегунда
|27-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Испания — Сегунда
|26-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Испания — Сегунда
|25-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Испания — Сегунда
|24-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Испания — Сегунда
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Испания — Сегунда
|27-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Сегунда
|26-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Испания — Сегунда
|25-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Испания — Сегунда
|24-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Сегунда
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мирандес
|27
|48
| 2
Повышение
|Расинг
|27
|48
| 3
Плей-офф за повышение
|Уэска
|27
|47
| 4
Плей-офф за повышение
|Эльче
|27
|47
| 5
Плей-офф за повышение
|Овьедо
|27
|47
| 6
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|27
|45
|7
|Леванте
|27
|44
|8
|Гранада
|27
|42
|9
|Спортинг Хихон
|27
|37
|10
|Кадис
|27
|37
|11
|Кордова
|27
|36
|12
|Депортиво
|27
|35
|13
|Кастельон
|27
|35
|14
|Малага
|27
|35
|15
|Альбасете
|27
|34
|16
|Сарагоса
|27
|34
|17
|Бургос
|26
|33
|18
|Эйбар
|27
|33
| 19
Зона вылета
|Эльденсе
|27
|28
| 20
Зона вылета
|Расинг Ф
|26
|22
| 21
Зона вылета
|Тенерифе
|27
|19
| 22
Зона вылета
|Картахена
|27
|15