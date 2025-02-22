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Спортинг Хихон - Альмерия 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 29538
22 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 28-й тур
Спортинг Хихон
Альмерия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Альмерия, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
Испания Рубен Альбес Яньес
Испания Хоан Руби
История личных встреч
31.08.2024 Испания — Сегунда 3-й тур Альмерия1 : 1Спортинг Хихон
25.04.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Альмерия1 : 0Спортинг Хихон
02.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Спортинг Хихон0 : 1Альмерия
30.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Спортинг Хихон0 : 2Альмерия
04.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Альмерия0 : 1Спортинг Хихон
01.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Альмерия1 : 0Спортинг Хихон
03.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Спортинг Хихон4 : 2Альмерия
09.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Спортинг Хихон1 : 0Альмерия
04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Альмерия2 : 1Спортинг Хихон
01.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Альмерия1 : 3Спортинг Хихон
16.02.2025 Испания — Сегунда 27-й тур 0 : 0Спортинг Хихон
08.02.2025 Испания — Сегунда 26-й тур Спортинг Хихон0 : 0
01.02.2025 Испания — Сегунда 25-й тур Спортинг Хихон2 : 0
26.01.2025 Испания — Сегунда 24-й тур 3 : 1Спортинг Хихон
18.01.2025 Испания — Сегунда 23-й тур Спортинг Хихон1 : 1
17.02.2025 Испания — Сегунда 27-й тур Альмерия1 : 1
09.02.2025 Испания — Сегунда 26-й тур 3 : 1Альмерия
01.02.2025 Испания — Сегунда 25-й тур Альмерия1 : 1
26.01.2025 Испания — Сегунда 24-й тур 2 : 1Альмерия
19.01.2025 Испания — Сегунда 23-й тур Альмерия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мирандес2748
2
Повышение
Расинг2748
3
Плей-офф за повышение
Уэска2747
4
Плей-офф за повышение
Эльче2747
5
Плей-офф за повышение
Овьедо2747
6
Плей-офф за повышение
Альмерия2745
7 Леванте2744
8 Гранада2742
9 Спортинг Хихон2737
10 Кадис2737
11 Кордова2736
12 Депортиво2735
13 Кастельон2735
14 Малага2735
15 Альбасете2734
16 Сарагоса2734
17 Бургос2633
18 Эйбар2733
19
Зона вылета
Эльденсе2728
20
Зона вылета
Расинг Ф2622
21
Зона вылета
Тенерифе2719
22
Зона вылета
Картахена2715

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