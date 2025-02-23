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Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
67 Англия пз Льюис Майли
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест2 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ноттингем Форест
17.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест3 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 3 ДВНоттингем Форест
30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
02.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
11.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Ноттингем Форест
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест7 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2643
6 Челси2643
7 Астон Вилла2742
8 Ньюкасл Юнайтед2541
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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