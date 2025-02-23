Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|67
|пз
|Льюис Майли
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|17.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|30.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|11.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|26
|43
|6
|Челси
|26
|43
|7
|Астон Вилла
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9