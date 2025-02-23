Атлетик Б - Вальядолид 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 15:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
23 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вальядолид, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|16
|зщ
|Джозеф Айду
|39
|зщ
|Адам Азну
|3
|зщ
|Давид Торрес
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|20
|пз
|Станко Юрич
|22
|пз
|Антонио Кандела
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|9
|нп
|Маркос Андре
|18
|нп
|Дарвин Мачис
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|28.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|21.01.2014
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|25
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Сельта
|25
|32
|9
|Бетис
|24
|32
|10
|Осасуна
|25
|32
|11
|Реал Сосьедад
|24
|31
|12
|Жирона
|24
|31
|13
|Севилья
|24
|31
|14
|Хетафе
|24
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15