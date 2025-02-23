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Атлетик Б - Вальядолид 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 15:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
23 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вальядолид, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вальядолид
Вальядолид
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
32ИспаниязщАдама Бойро
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
24ИспанияпзБеньят Прадос
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
16ГаназщДжозеф Айду
39МароккозщАдам Азну
3ИспаниязщДавид Торрес
8АвстрияпзФлориан Гриллич
20ХорватияпзСтанко Юрич
22ИталияпзАнтонио Кандела
4ВенгрияпзТамаш Никичер
9БразилиянпМаркос Андре
18ВенесуэланпДарвин Мачис
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
10.11.2024Испания — Примера13-й турВальядолид1 : 1Атлетик Б
17.03.2023Испания - Примера26-й турВальядолид1 : 3Атлетик Б
08.11.2022Испания - Примера14-й турАтлетик Б3 : 0Вальядолид
28.04.2021Испания - Примера33-й турАтлетик Б2 : 2Вальядолид
08.11.2020Испания - Примера9-й турВальядолид2 : 1Атлетик Б
08.03.2020Испания - Примера27-й турВальядолид1 : 4Атлетик Б
20.10.2019Испания - Примера9-й турАтлетик Б1 : 1Вальядолид
05.05.2019Испания - Примера36-й турВальядолид1 : 0Атлетик Б
22.12.2018Испания - Примера17-й турАтлетик Б1 : 1Вальядолид
21.01.2014Испания - Примера20-й турАтлетик Б4 : 2Вальядолид
16.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Атлетик Б
08.02.2025Испания — Примера23-й турАтлетик Б3 : 0
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 2Атлетик Б
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАтлетик Б3 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й турАтлетик Б0 : 0
16.02.2025Испания — Примера24-й турВальядолид0 : 4
07.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 0Вальядолид
01.02.2025Испания — Примера22-й тур5 : 1Вальядолид
25.01.2025Испания — Примера21-й турВальядолид0 : 3
17.01.2025Испания — Примера20-й тур2 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2553
2
Лига чемпионов
Барселона2451
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2535
7 Мальорка2434
8 Сельта2532
9 Бетис2432
10 Осасуна2532
11 Реал Сосьедад2431
12 Жирона2431
13 Севилья2431
14 Хетафе2430
15 Эспаньол2527
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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