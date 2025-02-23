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Реал Сосьедад - Леганес 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
23 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Реал Сосьедад
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Леганес, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леганес
Леганес
1ИспанияврАлекс Ремиро
19ВенесуэлазщХон Арамбуру
6ИспаниязщАриц Элустондо
21МароккозщНайеф Агер
3ИспаниязщАйен Муньос
24ХорватияпзЛука Сучич
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
14СербияпзДарко Брашанац
10ИспаниянпДаниэль Раба
11ИспаниянпХуан Крус
19ИспаниянпДиего Гарсия
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
08.12.2024Испания — Примера16-й турЛеганес0 : 3Реал Сосьедад
05.01.2022Кубок Испании1/16 финалаЛеганес2 : 3Реал Сосьедад
02.02.2020Испания - Примера22-й турЛеганес2 : 1Реал Сосьедад
08.11.2019Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 1Леганес
16.02.2019Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад3 : 0Леганес
24.08.2018Испания - Примера2-й турЛеганес2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2018Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад3 : 2Леганес
07.01.2018Испания - Примера18-й турЛеганес1 : 0Реал Сосьедад
01.04.2017Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад1 : 1Леганес
28.10.2016Испания - Примера10-й турЛеганес0 : 2Реал Сосьедад
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчРеал Сосьедад5 : 2
16.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 0Реал Сосьедад
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Реал Сосьедад
09.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад2 : 1
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад2 : 0
15.02.2025Испания — Примера24-й турЛеганес3 : 3
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 0Леганес
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3
31.01.2025Испания — Примера22-й турЛеганес0 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 0Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2553
2
Лига чемпионов
Барселона2451
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2535
7 Мальорка2434
8 Сельта2532
9 Бетис2432
10 Осасуна2532
11 Реал Сосьедад2431
12 Жирона2431
13 Севилья2431
14 Хетафе2430
15 Эспаньол2527
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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