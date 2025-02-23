Реал Сосьедад - Леганес 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
23 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Леганес, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|24
|пз
|Лука Сучич
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|10
|нп
|Даниэль Раба
|11
|нп
|Хуан Крус
|19
|нп
|Диего Гарсия
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|05.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|08.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|24.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 2
|07.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|01.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|28.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 2
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|25
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Сельта
|25
|32
|9
|Бетис
|24
|32
|10
|Осасуна
|25
|32
|11
|Реал Сосьедад
|24
|31
|12
|Жирона
|24
|31
|13
|Севилья
|24
|31
|14
|Хетафе
|24
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15