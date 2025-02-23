Страсбург - Брест 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Брест, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|17
|пз
|Пап Дьонг
|26
|пз
|Дилан Баква
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Мама Бальде
|9
|пз
|Камори Думбия
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Эрик Руа
История личных встреч
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|5 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|23
|27
|12
|Ренн
|23
|26
|13
|Осер
|22
|25
|14
|Реймс
|23
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15