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Страсбург - Брест 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Страсбург
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Брест, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
1СербияврДжордже Петрович
5Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
23ФранциязщМамаду Сарр
32АргентиназщВалентин Барко
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
19ФранцияпзХабиб Диарра
17СенегалпзПап Дьонг
26ФранцияпзДилан Баква
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ФранцияпзЮго Маньетти
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
9МалипзКамори Думбия
17СенегалнпАбдалла Сима
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
30.11.2024Франция — Лига 113-й турБрест3 : 1Страсбург
24.02.2024Франция - Лига 123-й турСтрасбург0 : 3Брест
07.12.2023Франция - Лига 112-й турБрест1 : 1Страсбург
05.03.2023Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 1Брест
04.09.2022Франция - Лига 16-й турБрест1 : 1Страсбург
07.05.2022Франция - Лига 136-й турБрест0 : 1Страсбург
29.08.2021Франция - Лига 14-й турСтрасбург3 : 1Брест
03.02.2021Франция - Лига 123-й турСтрасбург2 : 2Брест
25.10.2020Франция - Лига 18-й турБрест0 : 3Страсбург
03.12.2019Франция - Лига 116-й турБрест5 : 0Страсбург
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 2Страсбург
09.02.2025Франция — Лига 121-й турСтрасбург2 : 0
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург1 : 3
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 0Страсбург
25.01.2025Франция — Лига 119-й турСтрасбург2 : 1
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч7 : 0Брест
14.02.2025Франция — Лига 122-й турБрест2 : 2
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБрест0 : 3
07.02.2025Франция — Лига 121-й тур0 : 2Брест
04.02.2025Кубок Франции1/8 финала1 : 2Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Лилль2341
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2240
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2327
12 Ренн2326
13 Осер2225
14 Реймс2322
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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