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Комо - Наполи 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 13:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
23 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Комо
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Наполи, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Наполи
Неаполь
30 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
41 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
38 Испания нп Ассане Диао
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
81 Италия нп Джакомо Распадори
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Антонио Конте
История личных встреч
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Наполи3 : 1Комо
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Комо
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Комо1 : 2
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 0Комо
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Комо1 : 2
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 2Наполи
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Наполи1 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Наполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Наполи2 : 1
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 3Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2647
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2537
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2530
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2625
16 Верона2523
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2521
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2514

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