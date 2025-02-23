Комо - Наполи 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 13:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
23 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Наполи, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Наполи
Неаполь
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Антонио Конте
История личных встреч
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|26
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14