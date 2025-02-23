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Эмполи - Аталанта 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
23 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Эмполи
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
1 Италия вр Марко Сильвестри
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
93 Марокко пз Юссеф Мале
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
29 Италия вр Марко Карнезекки
5 Австрия зщ Стефан Пош
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
22 Италия пз Маттео Руджери
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта3 : 2Эмполи
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта2 : 0Эмполи
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3Аталанта
17.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Аталанта2 : 1Эмполи
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Эмполи0 : 2Аталанта
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 1Эмполи
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи1 : 4Аталанта
15.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта0 : 0Эмполи
25.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи3 : 2Аталанта
21.05.2017 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи0 : 1Аталанта
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 0Эмполи
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Эмполи0 : 2
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 1Эмполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Эмполи1 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Эмполи
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта1 : 3
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Аталанта0 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Аталанта
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Аталанта
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2647
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2537
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2530
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2625
16 Верона2523
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2521
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2514

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