Эмполи - Аталанта 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
23 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|93
|пз
|Юссеф Мале
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|5
|зщ
|Стефан Пош
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|17.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 2
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|15.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|26
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14