Кальяри - Ювентус 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
23 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Ювентус, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|19
|пз
|Надир Цортеа
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|22
|нп
|Тимоти Веа
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|26
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14