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Кальяри - Ювентус 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
23 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Кальяри
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Ювентус, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
29 Конго пз Энтони Макумбу
14 Италия пз Алессандро Дейола
19 Италия пз Надир Цортеа
91 Италия нп Роберто Пикколи
97 Италия нп Маттиа Феличи
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
16 США пз Уэстон Маккенни
22 США нп Тимоти Веа
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0Кальяри
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Ювентус1 : 1Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Ювентус4 : 0Кальяри
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Кальяри
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1 ДВЮвентус
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 2Ювентус
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2647
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2537
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2530
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2625
16 Верона2523
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2521
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2514

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