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Лейпциг - Хайденхайм 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
РБ Лейпциг
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Венгрия вр Петер Гулачи
16 Германия зщ Лукас Клостерман
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
17 Германия зщ Ридле Баку
22 Германия зщ Давид Раум
8 Мали пз Амаду Айдара
18 Бельгия пз Артур Вермерен
10 Нидерланды пз Хави Симонс
11 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
20 Германия пз Лука Кербер
3 Германия пз Ян Шёппнер
17 Австрия пз Матиас Хонсак
13 Германия пз Франс Кретциг
18 Германия нп Марвин Пирингер
12 Грузия нп Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Хайденхайм0 : 1РБ Лейпциг
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хайденхайм1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг2 : 1Хайденхайм
02.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг3 : 1Хайденхайм
18.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хайденхайм1 : 1РБ Лейпциг
22.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Хайденхайм1 : 0РБ Лейпциг
06.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг1 : 1Хайденхайм
14.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур РБ Лейпциг2 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур РБ Лейпциг2 : 2
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Хайденхайм1 : 3 ДВ
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Хайденхайм0 : 2
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Хайденхайм
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Хайденхайм1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2237
7 Штутгарт2235
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Санкт-Паули2321
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Бохум2315
17
Зона вылета
Хайденхайм2214
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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