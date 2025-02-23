Лейпциг - Хайденхайм 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|13
|пз
|Франс Кретциг
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Марко Розе
|Франк Шмидт
История личных встреч
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|02.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|22
|37
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Санкт-Паули
|23
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13