Бавария - Айнтрахт 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
23 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Кингсли Коман
|7
|нп
|Серж Гнабри
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|20
|пз
|Джан Узун
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|22
|37
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Санкт-Паули
|23
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13