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Бавария - Айнтрахт 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
23 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Бавария
Айнтрахт Ф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
11 Франция нп Кингсли Коман
7 Германия нп Серж Гнабри
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
18 Германия пз Махмуд Дауд
20 Турция пз Джан Узун
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Бавария
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1Айнтрахт Ф
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф5 : 1Бавария
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Бавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Бавария
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария5 : 0Айнтрахт Ф
10.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Бавария2 : 1Айнтрахт Ф
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бавария1 : 1
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0Бавария
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Бавария
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Бавария4 : 3
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2237
7 Штутгарт2235
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Санкт-Паули2321
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Бохум2315
17
Зона вылета
Хайденхайм2214
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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