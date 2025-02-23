Хоффенхайм - Штутгарт 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 20:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
23 Февраля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
|37
|вр
|Лука Филипп
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|14
|нп
|Гифт Орбан
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|22
|37
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Санкт-Паули
|23
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13