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Хоффенхайм - Штутгарт 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 20:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
23 Февраля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Хоффенхайм
Штутгарт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
37 Германия вр Лука Филипп
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
20 Германия пз Финн Оле Беккер
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
21 Германия нп Мариус Бюльтер
14 Нигерия нп Гифт Орбан
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм0 : 3Штутгарт
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт2 : 3Хоффенхайм
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига 26-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 3Хоффенхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм0 : 4
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Хоффенхайм
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 3 : 4Хоффенхайм
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2Штутгарт
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Штутгарт1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2237
7 Штутгарт2235
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Санкт-Паули2321
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Бохум2315
17
Зона вылета
Хайденхайм2214
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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