Твенте - НЕК Неймеген 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
23 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НЕК Неймеген, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|4
|зщ
|Иван Маркес
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|30
|нп
|Брайан Линссен
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|26.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|4 : 0
|21.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|23
|27
|9
|Херенвен
|23
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|НЕК Неймеген
|22
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14