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Твенте - НЕК Неймеген 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
23 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Твенте
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - НЕК Неймеген, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
4 Испания зщ Иван Маркес
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген1 : 2Твенте
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НЕК Неймеген1 : 0Твенте
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте3 : 3НЕК Неймеген
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте4 : 0НЕК Неймеген
07.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген0 : 1Твенте
09.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур НЕК Неймеген0 : 2Твенте
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте1 : 2НЕК Неймеген
26.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур НЕК Неймеген4 : 0Твенте
21.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур Твенте2 : 0НЕК Неймеген
15.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте3 : 0НЕК Неймеген
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 5 : 2 ДВТвенте
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Твенте2 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 3Твенте
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НЕК Неймеген2 : 2
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2254
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2239
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2327
9 Херенвен2327
10 НАК Бреда2327
11 Фортуна2226
12 НЕК Неймеген2225
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2317
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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