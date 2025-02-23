АВС - Спортинг 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 20:00
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
23 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Спортинг, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Спортинг
Лиссабон
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|17
|нп
|John Mercado
|9
|нп
|Жерсон Родригеш
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|50
|пз
|Алешандре Бриту
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|30
|пз
|Габриэл Тейшейра
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|19
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Руй Боржеш
История личных встреч
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|22
|46
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12