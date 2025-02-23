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АВС - Спортинг 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 20:00
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
23 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
АВС
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Спортинг, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Спортинг
Лиссабон
13 Мексика вр Гильермо Очоа
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
25 Португалия пз Томаш Тавареш
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
17 Эквадор нп John Mercado
9 Люксембург нп Жерсон Родригеш
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
50 Португалия пз Алешандре Бриту
52 Португалия пз Жоау Симойнш
30 Бразилия пз Габриэл Тейшейра
57 Португалия пз Жеовани Кенда
19 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0АВС
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 1АВС
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 0АВС
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур АВС1 : 0
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1АВС
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Спортинг
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2252
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2347
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2246
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2336
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2312

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