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Дармштадт 98 - Шальке-04 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 14:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
23 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Дармштадт 98
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Шальке-04, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-043 : 5Дармштадт 98
17.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Дармштадт 982 : 5Шальке-04
07.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-042 : 4Дармштадт 98
16.04.2017 Германия - Бундеслига 29-й тур Дармштадт 982 : 1Шальке-04
27.11.2016 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-043 : 1Дармштадт 98
30.01.2016 Германия - Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 2Шальке-04
22.08.2015 Германия - Бундеслига 2-й тур Шальке-041 : 1Дармштадт 98
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 981 : 3Шальке-04
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Дармштадт 98
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 980 : 3
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 0Дармштадт 98
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 1
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 2Дармштадт 98
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-042 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Шальке-04
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Шальке-042 : 5
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Шальке-043 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2237
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Пройссен Мюнстер2323
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2221
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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