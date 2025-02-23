Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн мужской масс старт 23.02.2025

20:10

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на 15 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 18:05 по московскому времени.