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Севилья - Мальорка 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Севилья
Мальорка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
6 Сербия зщ Неманья Гудель
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Исаак Ромеро
5 Швейцария нп Рубен Варгас
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
27 Испания пз Роберт Наварро
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Мальорка0 : 0Севилья
22.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Севилья2 : 1Мальорка
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Мальорка1 : 0Севилья
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Севилья2 : 0Мальорка
15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Мальорка0 : 1Севилья
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 0Мальорка
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Мальорка1 : 1Севилья
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Севилья2 : 0Мальорка
21.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Мальорка0 : 2Севилья
10.03.2013 Испания - Примера 27-й тур Мальорка2 : 1Севилья
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 0 : 4Севилья
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Севилья1 : 4
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Севилья
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Севилья1 : 1
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 2Севилья
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Мальорка3 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Мальорка1 : 1
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 0Мальорка
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Мальорка0 : 1
20.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2554
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2535
7 Бетис2535
8 Мальорка2434
9 Сельта2532
10 Осасуна2532
11 Реал Сосьедад2431
12 Жирона2531
13 Севилья2431
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2523
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2515

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