Севилья - Мальорка 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|10.03.2013
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|25
|35
|7
|Бетис
|25
|35
|8
|Мальорка
|24
|34
|9
|Сельта
|25
|32
|10
|Осасуна
|25
|32
|11
|Реал Сосьедад
|24
|31
|12
|Жирона
|25
|31
|13
|Севилья
|24
|31
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|25
|15