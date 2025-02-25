Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|17
|нп
|Янкуба Минте
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Андони Ираола
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|26
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Астон Вилла
|27
|42
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9