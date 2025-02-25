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Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Борнмут
Борнмут
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
17 Гамбия нп Янкуба Минте
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
23 Англия зщ Джеймс Хилл
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Андони Ираола
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Борнмут
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Борнмут
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Борнмут
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Борнмут0 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Борнмут5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2643
7 Челси2643
8 Астон Вилла2742
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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