Челси - Саутгемптон 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 22:15
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Саутгемптон, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|7
|нп
|Педру Нету
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|7
|пз
|Джо Арибо
|29
|пз
|Альберт Грёнбек
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|32
|нп
|Пол Онуачу
|20
|нп
|Камал Сулемана
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Иван Юрич
История личных встреч
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 6
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|26
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Астон Вилла
|27
|42
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9