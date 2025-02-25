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Челси - Саутгемптон 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 22:15
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Челси
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Саутгемптон, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
27 Франция зщ Мало Гюсто
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
22 Англия пз Кирман Дьюсбери-Холл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
19 Англия нп Джейдон Санчо
7 Португалия нп Педру Нету
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
14 Англия зщ Джеймс Бри
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
7 Нигерия пз Джо Арибо
29 Дания пз Альберт Грёнбек
8 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
33 Англия нп Тайлер Диблинг
32 Нигерия нп Пол Онуачу
20 Гана нп Камал Сулемана
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон1 : 5Челси
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси0 : 1Саутгемптон
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон2 : 1Челси
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Саутгемптон0 : 6Челси
26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси1 : 1 4 : 3Саутгемптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Челси3 : 1Саутгемптон
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Саутгемптон1 : 1Челси
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Челси3 : 3Саутгемптон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 2Саутгемптон
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон1 : 4Челси
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Челси
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Челси
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 1
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Челси
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Саутгемптон1 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон0 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Саутгемптон
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Саутгемптон1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2643
7 Челси2643
8 Астон Вилла2742
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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