Лейпциг - Вольфсбург 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 21:45
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
26 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|зщ
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|31
|пз
|Янник Герардт
|39
|нп
|Патрик Виммер
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Тьягу Томаш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|1 : 0
| Байер
Кёльн
|3 : 2 ДВ
| Арминия
Вердер
|2 : 1
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|26.02