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Лейпциг - Вольфсбург 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 21:45
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
26 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
РБ Лейпциг
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
13 Австрия зщ Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
44 Словения пз Кевин Кампль
10 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
29 Германия вр Мариус Мюллер
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
31 Германия пз Янник Герардт
39 Австрия нп Патрик Виммер
7 Дания нп Андреас Сков Ольсен
9 Алжир нп Мохамед Амура
11 Португалия нп Тьягу Томаш
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5Вольфсбург
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вольфсбург
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур РБ Лейпциг2 : 2
14.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур РБ Лейпциг2 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Вольфсбург1 : 1
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 2Вольфсбург
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 0
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Вольфсбург
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
1 : 0
Бавария
Байер
0 : 1
Кёльн
Герта
2 : 1 ДВ
Вольфсбург
Хоффенхайм
3 : 0
Карлсруэ
Аугсбург
2 : 2 4 : 5
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
3 : 0
1/4 финала
Штутгарт
Аугсбург
1 : 0
Байер
Кёльн
3 : 2 ДВ
Арминия
Вердер
2 : 1
РБ Лейпциг
Вольфсбург
26.02

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