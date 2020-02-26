Ювентус - Эмполи 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 22:00
26 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Эмполи, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|21.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 0
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|6 : 1
| Фиорентина
Эмполи
|2 : 2 3 : 4
| Лацио
Наполи
|3 : 1
| Ювентус
Кальяри
|4 : 0
| Аталанта
Чезена
|6 : 1
| Рома
Сампдория
|4 : 1
| Интер М
Удинезе
|2 : 0
1/4 финала
| Аталанта
Болонья
|0 : 1
| Милан
Рома
|3 : 1
| Интер М
Лацио
|2 : 0
| Ювентус
Эмполи
|26.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Милан
Winner QF 4
|02.04
|23.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Болонья
|02.04
|23.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|14.05