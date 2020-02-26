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Ювентус - Эмполи 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 22:00
26 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Ювентус
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Эмполи, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1Эмполи
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Эмполи0 : 0Ювентус
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус1 : 1Эмполи
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи0 : 2Ювентус
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Эмполи4 : 1Ювентус
21.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Ювентус4 : 0Эмполи
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи2 : 3Ювентус
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус0 : 1Эмполи
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус1 : 0Эмполи
27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи1 : 2Ювентус
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Ювентус
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1 ДВЮвентус
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 2Ювентус
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Эмполи0 : 5
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 0Эмполи
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Эмполи0 : 2
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1Эмполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Эмполи1 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
0 : 1
Милан
Рома
3 : 1
Интер М
Лацио
2 : 0
Ювентус
Эмполи
26.02
1/2 финала
Команда12
Милан
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Болонья
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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