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Болонья - Милан 27 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-02-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
27 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Болонья
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 27 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
1 Польша вр Лукаш Скорупски
14 Италия зщ Давиде Калабрия
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
18 Италия пз Томмазо Побега
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
16 Франция вр Мик Меньян
20 Испания зщ Алехандро Хименес
28 Германия зщ Малик Тшау
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
79 Португалия нп Жоау Феликс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Милан2 : 2Болонья
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2Милан
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Болонья1 : 1Милан
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Милан2 : 0Болонья
04.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Милан0 : 0Болонья
23.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 4Милан
30.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 2Милан
21.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Милан2 : 0Болонья
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Милан5 : 1Болонья
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Болонья2 : 3Милан
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 0Болонья
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Болонья3 : 2
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Болонья
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 0 : 1Болонья
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Болонья2 : 0
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Милан
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Милан1 : 1
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Милан1 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0Милан
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2642
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2614

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