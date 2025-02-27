Болонья - Милан 27 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-02-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
27 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 27 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Давиде Калабрия
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|18
|пз
|Томмазо Побега
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|16
|вр
|Мик Меньян
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|28
|зщ
|Малик Тшау
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|79
|нп
|Жоау Феликс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|2 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 4
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|26
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14