Жил Висенте - Спортинг 27 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-02-2025 22:45
27 Февраля 2025 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 27 Февраля 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Руй Боржеш
История личных встреч
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.04.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Певидем
Маритиму
|2 : 1 ДВ
| Паредиш
Вилаверденсе
|3 : 2
| Ош Мариалваш
Тондела
|2 : 1
| Сан-Жоау Вер
Серпа
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Визела
|4 : 3 ДВ
1/32 финала
| Портимоненсе
Спортинг
|1 : 2
| Ош Белененсеш
Жил Висенте
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Риу Аве
|1 : 3 ДВ
| Гондомар
Санта-Клара
|0 : 1
| Амора
Каза Пия
|0 : 5
| Сантарем
Морейренсе
|1 : 2
| Амаранти
Жувентуде Лаженсе
|6 : 1
| Оливейра Оспиталь
Мафра
|1 : 0
| Калдаш
Тирсенсе
|1 : 2
| Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
|1 : 3
| Анадия
Эштрела
|1 : 3 ДВ
| 1 Дезембру
Брага
|1 : 2
| Певидем
Бенфика
|0 : 2
| Санжуаненсе
Фаренсе
|2 : 4
| Лузитану де Эвора
Эшторил
|0 : 0 4 : 3
| Мария да Фонте
Арока
|0 : 5
| Ош Мариалваш
Ребордоза
|1 : 2
| Алпендорада
Синфайнш
|1 : 2 ДВ
| Лагоа
Фамаликан
|0 : 2
| Алверка
Перу Пинейру
|3 : 0
| Лейшойнш
Алкайнш
|2 : 1
| Ковильян
Монкарапашенсе
|3 : 2
| Бриту
Мора
|1 : 0
| Вила Реал
Атлетико Аркуш
|2 : 0
| Сан-Жоау Вер
Паредиш
|4 : 1
| У Элваш
Торринсе
|3 : 2 ДВ
| Лейрия
Насьонал
|2 : 1
| Шавиш
Лузитания Лороза
|2 : 0
| Синтренсе
Порту
|0 : 3
| Ош Сандиненсеш
АВС
|0 : 2
| Варзим
Боавишта
|1 : 0
| Пенафиел
СК Лузитания
|2 : 3 ДВ
1/16 финала
| Спортинг
Амаранти
|6 : 0
| СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
|0 : 2
| Алверка
Риу Аве
|2 : 2 2 : 4
| Лузитану де Эвора
АВС
|3 : 2
| Арока
Фаренсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
Лейрия
|2 : 0
| Лейшойнш
Брага
|0 : 2
| Каза Пия
Шавиш
|3 : 0
| Бенфика
Эштрела
|7 : 0
| Тирсенсе
Бриту
|1 : 0
| Вила Реал
Жил Висенте
|0 : 2
| Оливейра Оспиталь
Синфайнш
|4 : 2
| Ковильян
Ребордоза
|2 : 3
| Фамаликан
Санта-Клара
|0 : 1
| Морейренсе
Порту
|2 : 1
| Варзим
У Элваш
|1 : 2
1/8 финала
| Спортинг
Санта-Клара
|2 : 1 ДВ
| Тирсенсе
Ребордоза
|1 : 0
| Оливейра Оспиталь
Сан-Жоау Вер
|1 : 3
| У Элваш
Витория Гимарайнш
|2 : 1
| Каза Пия
Риу Аве
|1 : 3
| Жил Висенте
Морейренсе
|1 : 0
| Фаренсе
Бенфика
|1 : 3
| Брага
Лузитану де Эвора
|2 : 1
1/4 финала
| Риу Аве
Сан-Жоау Вер
|2 : 1
| У Элваш
Тирсенсе
|0 : 2
| Бенфика
Брага
|1 : 0
| Жил Висенте
Спортинг
|27.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тирсенсе
Бенфика
|02.04
|23.04
|Команда
|1
|2
| QF4
Риу Аве
|02.04
|23.04
Финал
| SF1
SF2
|25.05