Динамо Мх - Локомотив М 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 18:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
28 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Локомотив М, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 1
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|08.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|18
|39
|2
|Зенит
|18
|39
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Динамо М
|18
|35
|5
|Локомотив М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|18
|31
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Крылья Советов
|18
|18
|11
|Динамо Мх
|18
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8