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Динамо Мх - Локомотив М 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 18:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
28 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Динамо Мх
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Локомотив М, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0Динамо Мх
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх3 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1
11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх1 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх1 : 2
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М2 : 2
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М5 : 0
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М6 : 1
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Локомотив М
08.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1839
2 Зенит1839
3 Спартак М1837
4 Динамо М1835
5 Локомотив М1835
6 ЦСКА1831
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Крылья Советов1818
11 Динамо Мх1817
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Факел1814
15
Зона вылета
Ахмат1813
16
Зона вылета
Оренбург188

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