Монако - Реймс 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 21:45
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
28 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Реймс, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|2
|пз
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|55
|зщ
|Ноа Санги
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|72
|пз
|Амаду Коне
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Лука Элснер
История личных встреч
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|13.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|06.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «Монако» — «Реймс». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|23
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15