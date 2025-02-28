04:57 ()
Свернуть список

Монако - Реймс 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 21:45
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
28 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Реймс, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Реймс
Реймс
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
2 Бразилия пз Вандерсон
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
94 Франция вр Йеванн Диуф
3 Япония зщ Хироки Сэкинэ
2 Кения зщ Джозеф Окуму
55 Франция зщ Ноа Санги
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
6 Франция пз Валентен Атаньяна
72 Гвинея пз Амаду Коне
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Словения Лука Элснер
История личных встреч
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Реймс1 : 1 3 : 1Монако
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Реймс0 : 0Монако
13.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Монако1 : 3Реймс
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс1 : 3Монако
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Монако0 : 1Реймс
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс0 : 3Монако
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Монако1 : 2Реймс
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Реймс0 : 0Монако
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс0 : 1Монако
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монако2 : 2Реймс
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 1Монако
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 3Монако
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 1Монако
25.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 1 : 1 3 : 5Реймс
21.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 1 : 0Реймс
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Реймс0 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 0Реймс
06.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 0 2 : 3Реймс
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «Монако» — «Реймс». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2343
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2341
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2333
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2322
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2317
18
Зона вылета
Монпелье2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close