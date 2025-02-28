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Штутгарт - Бавария 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 21:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
28 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Штутгарт
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
33 Германия вр Александр Нюбель
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
27 Австрия пз Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
45 Германия пз Александар Павлович
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Бавария4 : 1Штутгарт
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Штутгарт
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2Штутгарт
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 2
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Бавария4 : 0
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бавария1 : 1
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0Бавария
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Бавария
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Бундеслиги: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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