Штутгарт - Бавария 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 21:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
28 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Венсан Компани
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Бундеслиги: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13