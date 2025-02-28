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Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 22:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
28 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
18.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Сандерленд4 : 0Шеффилд Уэнсдей
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Сандерленд
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей2 : 0Сандерленд
16.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 3Шеффилд Уэнсдей
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сандерленд
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Сандерленд0 : 1
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 1Сандерленд
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Сандерленд2 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сандерленд2 : 2
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 3Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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