04:58 ()
Свернуть список

Фортуна - Гройтер Фюрт 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
28 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Фортуна
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гройтер Фюрт, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Фортуна
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна1 : 0Гройтер Фюрт
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Фортуна
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Фортуна
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна2 : 2Гройтер Фюрт
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Фортуна
22.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна3 : 3Гройтер Фюрт
17.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна1 : 1Гройтер Фюрт
17.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Фортуна
18.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Фортуна
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Фортуна
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 1Фортуна
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна3 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Фортуна
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт3 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Фортуна2338
6 Падерборн 072338
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2329
12 Дармштадт 982328
13 Шальке-042327
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2323
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close