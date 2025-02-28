Фортуна - Гройтер Фюрт 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 19:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
28 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гройтер Фюрт, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|22.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|17.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|18.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кёльн
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|23
|39
|4
|Магдебург
|23
|38
|5
|Фортуна
|23
|38
|6
|Падерборн 07
|23
|38
|7
|Эльверсберг
|23
|36
|8
|Ганновер-96
|23
|35
|9
|Нюрнберг
|23
|35
|10
|Карлсруэ
|23
|33
|11
|Гройтер Фюрт
|23
|29
|12
|Дармштадт 98
|23
|28
|13
|Шальке-04
|23
|27
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|23
|21
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Ян
|23
|15