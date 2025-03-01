Краснодар - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 18:30
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
01 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|28.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 2 3 : 0
|03.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|18
|39
|2
|Зенит
|18
|39
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|18
|31
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Динамо Мх
|19
|18
|11
|Крылья Советов
|18
|18
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8