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Краснодар - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 18:30
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
01 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Краснодар
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
28.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 2 3 : 0Крылья Советов
03.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Крылья Советов2 : 0Краснодар
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар0 : 1Крылья Советов
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Краснодар
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 0
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место 1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 3 : 2Краснодар
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Крылья Советов
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов3 : 0
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов1 : 0
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов3 : 3 ДВ
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1839
2 Зенит1839
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1831
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Динамо Мх1918
11 Крылья Советов1818
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Факел1814
15
Зона вылета
Ахмат1813
16
Зона вылета
Оренбург188

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