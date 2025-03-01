Бетис - Реал Мадрид 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 19:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
01 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|21
|пз
|Браим Диас
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|25
|35
|7
|Бетис
|25
|35
|8
|Райо Вальекано
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|25
|32
|11
|Осасуна
|25
|32
|12
|Сельта
|25
|32
|13
|Жирона
|25
|31
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|25
|15