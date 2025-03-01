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Бетис - Реал Мадрид 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 19:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
01 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
13Испаниявр Адриан
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
12ШвейцариязщРикардо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
36ИспаниянпХесус Родригес
19КолумбиянпКучо Эрнандес
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
21ИспанияпзБраим Диас
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0Бетис
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1Реал Мадрид
05.03.2023Испания - Примера24-й турБетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021Испания - Примера3-й турБетис0 : 1Реал Мадрид
24.04.2021Испания - Примера32-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
26.09.2020Испания - Примера3-й турБетис2 : 3Реал Мадрид
08.03.2020Испания - Примера27-й турБетис2 : 1Реал Мадрид
23.02.2025Испания — Примера25-й тур1 : 2Бетис
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчБетис0 : 1
16.02.2025Испания — Примера24-й турБетис3 : 0
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Бетис
08.02.2025Испания — Примера23-й тур3 : 2Бетис
26.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матч0 : 1Реал Мадрид
23.02.2025Испания — Примера25-й турРеал Мадрид2 : 0
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчРеал Мадрид3 : 1
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Реал Мадрид
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2554
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2535
7 Бетис2535
8 Райо Вальекано2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2532
11 Осасуна2532
12 Сельта2532
13 Жирона2531
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2523
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2515

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