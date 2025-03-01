Наполи - Интер М 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|15
|пз
|Филип Биллинг
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|13
|вр
|Хосеп Риера
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.01.2024
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|26
|44
|7
|Фиорентина
|26
|42
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14