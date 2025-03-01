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Наполи - Интер М 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Наполи
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
15 Дания пз Филип Биллинг
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
81 Италия нп Джакомо Распадори
13 Испания вр Хосеп Риера
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1Наполи
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Наполи
22.01.2024 Суперкубок Италии Финал Наполи0 : 1Интер М
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1Интер М
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 2Наполи
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Наполи1 : 1Интер М
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Интер М1 : 0Наполи
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 2Наполи
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Наполи1 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Наполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Наполи2 : 1
25.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 0
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Интер М1 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Интер М
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Интер М2 : 1
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2644
7 Фиорентина2642
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2614

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