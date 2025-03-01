Айнтрахт Ф - Байер 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 19:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
01 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Байер, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Уго Экитике
|17
|вр
|Матей Коварж
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|5
|зщ
|Марио Эрмосо
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|12.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13