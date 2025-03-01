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Айнтрахт Ф - Байер 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 19:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
01 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Айнтрахт Ф
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Байер, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
34ГерманиязщНнамди Коллинз
21ГерманиязщНатаниэль Браун
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
20ТурцияпзДжан Узун
11ФранциянпУго Экитике
17ЧехияврМатей Коварж
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
5ИспаниязщМарио Эрмосо
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МарокконпАмин Адли
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБайер2 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5Байер
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБайер3 : 0Айнтрахт Ф
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБайер3 : 1Айнтрахт Ф
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф5 : 1Байер
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБайер2 : 0Айнтрахт Ф
12.12.2021Германия - Бундеслига15-й турАйнтрахт Ф5 : 2Байер
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турБайер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021Кубок Германии2-й раундБайер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф2 : 1Байер
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур4 : 0Айнтрахт Ф
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф3 : 1
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турАйнтрахт Ф1 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур0 : 2Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Байер
05.02.2025Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2 ДВ
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБайер3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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