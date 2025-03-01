Нюрнберг - Ганновер-96 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 14:00
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|26.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|06.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кёльн
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|23
|39
|4
|Магдебург
|23
|38
|5
|Падерборн 07
|23
|38
|6
|Фортуна
|24
|38
|7
|Эльверсберг
|23
|36
|8
|Ганновер-96
|23
|35
|9
|Нюрнберг
|23
|35
|10
|Карлсруэ
|23
|33
|11
|Гройтер Фюрт
|24
|32
|12
|Шальке-04
|24
|30
|13
|Дармштадт 98
|23
|28
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|23
|21
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Ян
|23
|15