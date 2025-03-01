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Нюрнберг - Ганновер-96 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:00
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Нюрнберг
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-962 : 0Нюрнберг
26.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Ганновер-96
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
22.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
13.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-960 : 3Нюрнберг
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2Нюрнберг
24.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 5Ганновер-96
06.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 3Ганновер-96
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Нюрнберг
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Нюрнберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1Нюрнберг
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-961 : 1
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 0 : 0Ганновер-96
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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