КАМАЗ - Арсенал Т 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:00
01 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Арсенал Т, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|21
|43
| 3
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|21
|37
|5
|Черноморец
|21
|36
|6
|Арсенал Т
|21
|30
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|9
|Чайка
|21
|28
|10
|Енисей
|21
|27
|11
|Нефтехимик
|21
|26
|12
|Родина
|21
|24
|13
|КАМАЗ
|21
|22
|14
|Шинник
|21
|21
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|21
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|21
|12