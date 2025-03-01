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КАМАЗ - Арсенал Т 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:00
01 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
КАМАЗ
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Арсенал Т, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т2 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0Арсенал Т
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т0 : 1КАМАЗ
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6КАМАЗ
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0КАМАЗ
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2КАМАЗ
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0КАМАЗ
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1КАМАЗ
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Арсенал Т
03.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал Т
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Арсенал Т
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т1 : 2
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 2Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2143
3
Стыковая зона
Урал2137
4
Стыковая зона
Сочи2137
5 Черноморец2136
6 Арсенал Т2130
7 Ротор2130
8 СКА-Хабаровск2129
9 Чайка2128
10 Енисей2127
11 Нефтехимик2126
12 Родина2124
13 КАМАЗ2122
14 Шинник2121
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2118
18
Зона вылета
Тюмень2112

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