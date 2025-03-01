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Насьонал - Фамаликан 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Насьонал
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
70 Англия пз Арвин Аппиа
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
8 Португалия пз Бруну Кошта
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
71 Япония пз Fuki Yamada
99 Бразилия нп Dudu Teodora
17 Бразилия нп Даниэл Пенья
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
15 Грузия пз Отар Мамагеишвили
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0Насьонал
16.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан3 : 0Насьонал
30.01.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Насьонал2 : 1Фамаликан
04.02.2018 Португалия - Сегунда 23-й тур Фамаликан3 : 2Насьонал
23.08.2017 Португалия - Сегунда 4-й тур Насьонал3 : 0Фамаликан
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Насьонал
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 2Насьонал
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 2 : 0Насьонал
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 2Фамаликан
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 2Фамаликан
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2347
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2331
10 Риу Аве2326
11 Морейренсе2326
12 Арока2325
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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