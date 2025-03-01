Насьонал - Фамаликан 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|8
|пз
|Бруну Кошта
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|71
|пз
|Fuki Yamada
|99
|нп
|Dudu Teodora
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|15
|пз
|Отар Мамагеишвили
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|04.02.2018
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|3 : 2
|23.08.2017
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|23
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Морейренсе
|23
|26
|12
|Арока
|23
|25
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12