08:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 марта
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
01 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Лидс Юнайтед
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
18.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Вест Бромвич Альбион
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Вест Бромвич Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 5Лидс Юнайтед
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Лидс Юнайтед
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Вест Бромвич Альбион
01.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лидс Юнайтед4 : 0Вест Бромвич Альбион
10.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Лидс Юнайтед
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close