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Сток Сити - Уотфорд 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
01 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Сток Сити
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Уотфорд, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Уотфорд3 : 0Сток Сити
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Уотфорд1 : 1Сток Сити
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Сток Сити1 : 0Уотфорд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Сток Сити
02.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити0 : 4Уотфорд
21.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Уотфорд1 : 3Сток Сити
22.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити1 : 2Уотфорд
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Уотфорд3 : 2Сток Сити
31.01.2018 Англия - Премьер-лига 25-й тур Сток Сити0 : 0Уотфорд
28.10.2017 Англия - Премьер-лига 10-й тур Уотфорд0 : 1Сток Сити
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сток Сити1 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 2Сток Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Сток Сити3 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Сток Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Сток Сити3 : 3 2 : 4
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Уотфорд2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Уотфорд
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Уотфорд0 : 4
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 2Уотфорд
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Уотфорд0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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