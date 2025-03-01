Сток Сити - Уотфорд 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 17:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
01 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Уотфорд, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Марк Робинс
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 4
|21.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|22.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|04.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|28.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 2
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|3 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 3 2 : 4
|23.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 1
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|34
|75
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|34
|70
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|34
|68
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|34
|62
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|34
|51
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|34
|51
|7
|Ковентри Сити
|34
|50
|8
|Бристоль Сити
|34
|49
|9
|Уотфорд
|34
|48
|10
|Норвич Сити
|34
|47
|11
|Мидлсбро
|34
|47
|12
|Миллуолл
|34
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|34
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|44
|15
|Престон Норт Энд
|34
|42
|16
|Суонси Сити
|34
|40
|17
|Портсмут
|34
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|34
|38
|19
|Кардифф Сити
|34
|36
|20
|Сток Сити
|34
|35
|21
|Халл Сити
|34
|33
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|34
|30
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|29
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|28