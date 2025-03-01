08:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 марта
Свернуть список

Лутон Таун - Портсмут 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:00
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
01 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Лутон Таун
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Портсмут, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Портсмут0 : 0Лутон Таун
29.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 27-й тур Лутон Таун3 : 2Портсмут
04.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 1-й тур Портсмут1 : 0Лутон Таун
04.11.2017 Кубок Англии 1-й раунд Лутон Таун1 : 0Портсмут
02.01.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 24-й тур Портсмут1 : 0Лутон Таун
22.11.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 18-й тур Лутон Таун1 : 3Портсмут
28.12.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 24-й тур Портсмут0 : 0Лутон Таун
29.08.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 5-й тур Лутон Таун1 : 2Портсмут
14.03.2015 Англия - Вторая лига 36-й тур Портсмут2 : 0Лутон Таун
28.12.2014 Англия - Вторая лига 23-й тур Лутон Таун1 : 1Портсмут
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Лутон Таун
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Лутон Таун1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лутон Таун0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Лутон Таун
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Портсмут2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 2Портсмут
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Портсмут2 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Портсмут
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Портсмут0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close