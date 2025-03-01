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Мидлсбро - Дерби Каунти 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
01 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Мидлсбро
Дерби Каунти

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Дерби Каунти, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Дерби Каунти1 : 0Мидлсбро
12.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро4 : 1Дерби Каунти
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Дерби Каунти0 : 0Мидлсбро
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Дерби Каунти2 : 1Мидлсбро
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Мидлсбро3 : 0Дерби Каунти
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Мидлсбро2 : 2Дерби Каунти
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти2 : 0Мидлсбро
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Дерби Каунти1 : 1Мидлсбро
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро1 : 1Дерби Каунти
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти1 : 2Мидлсбро
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 3Мидлсбро
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Мидлсбро
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Мидлсбро0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 3 : 1Мидлсбро
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Мидлсбро2 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Дерби Каунти0 : 1
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 4 : 0Дерби Каунти
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Дерби Каунти0 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Дерби Каунти
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Дерби Каунти0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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