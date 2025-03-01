Тобол - Улытау 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 15:00
01 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Улытау, которое состоится 01 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Улытау
История личных встреч
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Жетысу
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайсар
|0
|0
|4
|Ордабасы
|0
|0
|5
|Окжетпес
|0
|0
|6
|Атырау
|0
|0
|7
|Тобол
|0
|0
|8
|Актобе
|0
|0
|9
|Кайрат
|0
|0
|10
|Астана
|0
|0
|11
|Елимай
|0
|0
| 12
Зона вылета
|Туран
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Женис
|0
|0
| 14
Зона вылета
|Улытау
|0
|0