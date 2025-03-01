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Тобол - Улытау 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 15:00
01 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Тобол
Улытау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Улытау, которое состоится 01 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Улытау
История личных встреч
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Тобол
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 2 : 0Тобол
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 0
23.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Тобол
19.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Жетысу00
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар00
3
Квалификация Лиги конференций
Кайсар00
4 Ордабасы00
5 Окжетпес00
6 Атырау00
7 Тобол00
8 Актобе00
9 Кайрат00
10 Астана00
11 Елимай00
12
Зона вылета
Туран00
13
Зона вылета
Женис00
14
Зона вылета
Улытау00

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