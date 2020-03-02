Леганес - Хетафе 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
02 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Хетафе, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|11
|пз
|Рамон Терратс
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|9
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|08.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Райо Вальекано
|26
|36
|8
|Мальорка
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Сельта
|26
|33
|12
|Жирона
|26
|32
|13
|Осасуна
|25
|32
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16