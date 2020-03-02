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Леганес - Хетафе 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
02 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Леганес
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Хетафе, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Хетафе
Хетафе
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
14СербияпзДарко Брашанац
11ИспаниянпХуан Крус
10ИспаниянпДаниэль Раба
19ИспаниянпДиего Гарсия
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
14ИспаниязщХуан Бернат
11ИспанияпзРамон Терратс
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
9ИспаниянпБорха Майораль
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
22.09.2024Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1Леганес
17.01.2020Испания - Примера20-й турЛеганес0 : 3Хетафе
19.10.2019Испания - Примера9-й турХетафе2 : 0Леганес
30.03.2019Испания - Примера29-й турХетафе0 : 2Леганес
07.12.2018Испания - Примера15-й турЛеганес1 : 1Хетафе
04.02.2018Испания - Примера22-й турХетафе0 : 0Леганес
08.09.2017Испания - Примера3-й турЛеганес1 : 2Хетафе
23.02.2025Испания — Примера25-й тур3 : 0Леганес
15.02.2025Испания — Примера24-й турЛеганес3 : 3
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 0Леганес
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3
31.01.2025Испания — Примера22-й турЛеганес0 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й турХетафе1 : 2
14.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 2Хетафе
09.02.2025Испания — Примера23-й тур0 : 1Хетафе
04.02.2025Кубок Испании1/4 финала5 : 0Хетафе
01.02.2025Испания — Примера22-й турХетафе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Райо Вальекано2636
8 Мальорка2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2633
11 Сельта2633
12 Жирона2632
13 Осасуна2532
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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