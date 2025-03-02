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Монпелье - Ренн 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Монпелье
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
5МализщМодибо Саньян
2Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
4МализщКики Куяте
17ФранциязщТео Сент-Люс
19ФранцияпзРабби Нзингула
11ФранцияпзТежи Саванье
13ФранцияпзЖорис Шотар
10ТуниснпВахби Хазри
9АлжирнпАнди Делор
1ФранцияврБрис Самба
33НидерландызщХанс Хатебур
97ФранциязщЖереми Жак
5ФранциязщЛилиан Брассье
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
3ФранциязщАдриен Трюффер
17УэльспзДжордан Джеймс
38ФранцияпзДжауи Сиссе
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
10ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
История личных встреч
15.09.2024Франция — Лига 14-й турРенн3 : 0Монпелье
03.02.2024Франция - Лига 120-й турРенн2 : 1Монпелье
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМонпелье0 : 0Ренн
23.04.2023Франция - Лига 132-й турМонпелье1 : 0Ренн
30.10.2022Франция - Лига 113-й турРенн3 : 0Монпелье
25.02.2022Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 4Ренн
20.11.2021Франция - Лига 114-й турРенн2 : 0Монпелье
21.02.2021Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 1Ренн
29.08.2020Франция - Лига 12-й турРенн2 : 1Монпелье
08.03.2020Франция - Лига 128-й турРенн5 : 0Монпелье
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 0Монпелье
16.02.2025Франция — Лига 122-й турМонпелье1 : 4
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 0Монпелье
31.01.2025Франция — Лига 120-й турМонпелье0 : 2
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 2Монпелье
21.02.2025Франция — Лига 123-й турРенн1 : 0
16.02.2025Франция — Лига 122-й турРенн0 : 2
08.02.2025Франция — Лига 121-й тур0 : 2Ренн
02.02.2025Франция — Лига 120-й турРенн1 : 0
25.01.2025Франция — Лига 119-й тур3 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2341
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2433
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2315

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