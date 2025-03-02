Монпелье - Ренн 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|4
|зщ
|Кики Куяте
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|11
|пз
|Тежи Саванье
|13
|пз
|Жорис Шотар
|10
|нп
|Вахби Хазри
|9
|нп
|Анди Делор
|1
|вр
|Брис Самба
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|8
|пз
|Секо Фофана
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|25.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 4
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|5 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|24
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15