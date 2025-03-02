Анже - Тулуза 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Тулуза, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|29
|зщ
|Джейди Канво
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|24
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15