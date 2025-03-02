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Анже - Тулуза 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анже
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Тулуза, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Тулуза
Тулуза
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
14МароккопзЯссин Белькдим
20АлжирпзЗинедин Ферхат
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
7СенегалнпИбраима Ньяне
16НорвегияврХьетиль Хёуг
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
29ФранциязщДжейди Канво
17ЧилизщГабриэль Суасо
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
80ГабоннпШави Бабика
9КамеруннпФранк Магри
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
20.10.2024Франция — Лига 18-й турТулуза1 : 1Анже
12.03.2023Франция - Лига 127-й турАнже0 : 2Тулуза
16.10.2022Франция - Лига 111-й турТулуза3 : 2Анже
25.09.2019Франция - Лига 17-й турТулуза0 : 2Анже
27.01.2019Франция - Лига 122-й турТулуза0 : 0Анже
22.09.2018Франция - Лига 16-й турАнже0 : 0Тулуза
21.04.2018Франция - Лига 134-й турТулуза2 : 0Анже
21.10.2017Франция - Лига 110-й турАнже0 : 1Тулуза
05.02.2017Франция - Лига 123-й турТулуза4 : 0Анже
22.10.2016Франция - Лига 110-й турАнже0 : 0Тулуза
25.02.2025Кубок Франции1/4 финалаАнже1 : 1 3 : 5
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 3Анже
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 1Анже
09.02.2025Франция — Лига 121-й турАнже0 : 2
05.02.2025Кубок Франции1/8 финала1 : 3Анже
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур1 : 4Тулуза
15.02.2025Франция — Лига 122-й турТулуза0 : 1
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 2Тулуза
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаТулуза0 : 2
02.02.2025Франция — Лига 120-й турТулуза1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2341
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2433
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2315

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