Осер - Страсбург 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|42
|пз
|Элиша Овусу
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|32
|зщ
|Валентин Барко
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|15.08.2007
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|24
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15