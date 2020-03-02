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Осер - Страсбург 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
02 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Осер
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Страсбург
Страсбург
16ГвианаврДонован Леон
3АнглиязщГэбриел Ошо
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
17МалипзЛассин Синайоко
42ГанапзЭлиша Овусу
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
10ФранцияпзГаэтан Перрен
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
5Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
32АргентиназщВалентин Барко
26ФранцияпзДилан Баква
8БразилияпзАндрей Сантос
19ФранцияпзХабиб Диарра
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
05.01.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург3 : 1Осер
19.03.2023Франция - Лига 128-й турСтрасбург2 : 0Осер
27.08.2022Франция - Лига 14-й турОсер1 : 0Страсбург
20.03.2017Франция - Лига 230-й турОсер0 : 2Страсбург
21.10.2016Франция - Лига 212-й турСтрасбург2 : 1Осер
23.08.2016Франция - Кубок лиги2-й раундОсер2 : 0Страсбург
19.01.2008Франция - Лига 121-й турОсер1 : 1Страсбург
15.08.2007Франция - Лига 13-й турСтрасбург3 : 0Осер
22.02.2025Франция — Лига 123-й турОсер3 : 0
14.02.2025Франция — Лига 122-й тур2 : 2Осер
09.02.2025Франция — Лига 121-й турОсер2 : 2
01.02.2025Франция — Лига 120-й тур4 : 2Осер
24.01.2025Франция — Лига 119-й турОсер1 : 1
23.02.2025Франция — Лига 123-й турСтрасбург0 : 0
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 2Страсбург
09.02.2025Франция — Лига 121-й турСтрасбург2 : 0
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург1 : 3
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2341
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2433
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2315

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