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Болонья - Кальяри 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Болонья
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
1ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
11ШвейцарияпзДан Ндой
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
25ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
19ИталияпзНадир Цортеа
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
29КонгопзЭнтони Макумбу
14ИталияпзАлессандро Дейола
97ИталиянпМаттиа Феличи
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
29.10.2024Италия — Серия А10-й турКальяри0 : 2Болонья
14.01.2024Италия - Серия А20-й турКальяри2 : 1Болонья
02.09.2023Италия - Серия А3-й турБолонья2 : 1Кальяри
20.10.2022Кубок Италии1/16 финалаБолонья1 : 0Кальяри
11.01.2022Италия - Серия А21-й турКальяри2 : 1Болонья
01.11.2021Италия - Серия А11-й турБолонья2 : 0Кальяри
03.03.2021Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 0Болонья
31.10.2020Италия - Серия А6-й турБолонья3 : 2Кальяри
01.07.2020Италия - Серия А29-й турБолонья1 : 1Кальяри
30.10.2019Италия - Серия А10-й турКальяри3 : 2Болонья
27.02.2025Италия — Серия А9-й турБолонья2 : 1
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 0Болонья
14.02.2025Италия — Серия А25-й турБолонья3 : 2
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур0 : 0Болонья
04.02.2025Кубок Италии1/4 финала0 : 1Болонья
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 0Кальяри
09.02.2025Италия — Серия А24-й турКальяри2 : 1
03.02.2025Италия — Серия А23-й турКальяри1 : 2
24.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2745
7 Болонья2644
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2725
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2614

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