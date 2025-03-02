Болонья - Кальяри 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Давиде Никола
История личных встреч
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|20.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|27
|45
|7
|Болонья
|26
|44
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14