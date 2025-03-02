Рома - Комо 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Комо, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Комо
Комо
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|80
|пз
|Максанс Какере
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|38
|нп
|Ассане Диао
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|27
|45
|7
|Болонья
|26
|44
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14