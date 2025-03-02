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Рома - Комо 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Рома
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Комо, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Комо
Комо
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
30ФранцияврЖан Бутез
28ХорватиязщИван Смолчич
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
18ИспаниязщАльберто Морено
80ФранцияпзМаксанс Какере
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
79АргентинапзНиколас Пас
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
38ИспаниянпАссане Диао
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
15.12.2024Италия — Серия А16-й турКомо2 : 0Рома
24.02.2025Италия — Серия А26-й турРома4 : 0
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчРома3 : 2
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 1Рома
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 1Рома
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур0 : 1Рома
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКомо2 : 1
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 2Комо
07.02.2025Италия — Серия А24-й турКомо1 : 2
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур2 : 0Комо
25.01.2025Италия — Серия А22-й турКомо1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2745
7 Болонья2644
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2725
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2614

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