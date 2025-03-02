Милан - Лацио 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 02 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
|16
|вр
|Мик Меньян
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|28
|зщ
|Малик Тшау
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|79
|нп
|Жоау Феликс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|35
|вр
|Христос Мандас
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Педро Родригес
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|19
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Марко Барони
История личных встреч
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Серии A: «Милан» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|27
|45
|7
|Болонья
|26
|44
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14