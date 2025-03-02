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Милан - Лацио 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Милан
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 02 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
16ФранцияврМик Меньян
20ИспаниязщАлехандро Хименес
28ГерманиязщМалик Тшау
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
79ПортугалиянпЖоау Феликс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7МексиканпСантьяго Хименес
35ГрецияврХристос Мандас
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
2ФранциязщСамуэль Жиго
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
9ИспаниянпПедро Родригес
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
19СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ИталияМарко Барони
История личных встреч
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛацио2 : 2Милан
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0Лацио
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турМилан2 : 0Лацио
24.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЛацио4 : 0Милан
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 2Милан
09.02.2022Кубок Италии1/4 финалаМилан4 : 0Лацио
12.09.2021Италия - Серия А3-й турМилан2 : 0Лацио
26.04.2021Италия - Серия А33-й турЛацио3 : 0Милан
23.12.2020Италия - Серия А14-й турМилан3 : 2Лацио
27.02.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Милан
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 1Милан
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчМилан1 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й турМилан1 : 0
12.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч1 : 0Милан
25.02.2025Кубок Италии1/4 финала2 : 0Лацио
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 0Лацио
15.02.2025Италия — Серия А25-й турЛацио2 : 2
09.02.2025Италия — Серия А24-й турЛацио5 : 1
03.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 2Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Серии A: «Милан» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2745
7 Болонья2644
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2725
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2614

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