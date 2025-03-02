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Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:45
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Кубок Англии, 1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуорт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуорт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
2 : 0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1 : 2
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
2 : 1
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
4 : 0
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 2
Ноттингем Форест
Лутон Таун
2 : 0
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
Сток Сити
1 : 2 ДВ
Брентфорд
Плимут Аргайл
0 : 1
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 4
Рединг
Бёрнли
1 : 3 ДВ
Челси
Моркам
5 : 0
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
5 : 1
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
1 : 0
Манчестер Сити
Солфорд Сити
8 : 0
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 4 : 3
Халл Сити
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Тамуорт
Тоттенхэм Хотспур
0 : 3 ДВ
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1 : 1 3 : 5
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
3 : 1
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
3 : 0
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
1 : 0
Саутгемптон
Суонси Сити
3 : 0
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 0
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
2 : 1
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
1 : 1 6 : 5
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
0 : 2
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
2 : 1
Лейтон Ориент
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс Юнайтед
Миллуолл
0 : 2
Сток Сити
Кардифф Сити
3 : 3 2 : 4
Ковентри Сити
Ипсвич Таун
1 : 4
Эвертон
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
Бёрнли
0 : 1
Уиган Атлетик
Фулхэм
1 : 2
Престон Норт Энд
Уиком Уондерерс
0 : 0 4 : 2
Бирмингем Сити
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
2 : 1
Блэкберн Роверс
Вулверхэмптон
0 : 2
Плимут Аргайл
Ливерпуль
1 : 0
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
2 : 1
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
0 : 2
Эксетер Сити
Ноттингем Форест
2 : 2 2 : 4
1/8 финала
Астон Вилла
Кардифф Сити
2 : 0
Престон Норт Энд
Бёрнли
3 : 0
Кристал Пэлас
Миллуолл
3 : 1
Борнмут
Вулверхэмптон
1 : 1 5 : 4
Манчестер Сити
Плимут Аргайл
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
02.03
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
02.03
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
03.03

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