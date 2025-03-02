Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:45
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Кубок Англии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Тамуорт
Хаддерсфилд Таун
|1 : 0
| Ноттс Каунти
Альфретон Таун
|5 : 1
| Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
|4 : 4 4 : 5
| Стивенидж
Гайзли
|1 : 1 5 : 4
| Гримсби Таун
Уилдстон
|0 : 1
| Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
|3 : 1 ДВ
| Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
|3 : 0
| Рединг
Флитвуд Таун
|2 : 0
| Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
|1 : 2
| Эксетер Сити
Барнет
|5 : 3
| Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
|1 : 0
| Уолсолл
Болтон Уондерерс
|2 : 1
| Порт Вейл
Барнсли
|1 : 3
| Рочдейл
Бромли
|3 : 4
| Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
|3 : 1
| Уэртинг
Моркам
|0 : 2
| Уиком Уондерерс
Йорк Сити
|3 : 2
| Барроу
Донкастер Роверс
|0 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
|1 : 3
| Брэкли Таун
Брейнтри Таун
|0 : 0 5 : 4
| Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
|0 : 2
| Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
|1 : 4
| Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
|2 : 4
| Уокинг
Кембридж Юнайтед
|0 : 1
| Гиллингем
Блэкпул
|0 : 2
| Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 4 ДВ
| Честерфилд
Хоршем
|3 : 1
| Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
|1 : 2 ДВ
| Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
|0 : 1
| Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
|2 : 1 ДВ
| Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
|0 : 2 ДВ
| Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
|2 : 1 ДВ
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
|1 : 2 ДВ
| Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
|0 : 2
| Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
|2 : 2 1 : 3
| Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
|0 : 4
| Харрогейт Таун
Рексем
|1 : 0
| Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
|0 : 4
2-й раунд
| Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
|1 : 0
| Уилдстон
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
|1 : 2 ДВ
| Солфорд Сити
Челтнем Таун
|2 : 0
| Барнсли
Бристоль Роверс
|0 : 0 3 : 4
| Моркам
Брэдфорд Сити
|1 : 0
| Уолсолл
Чарльтон Атлетик
|0 : 4
| Эксетер Сити
Честерфилд
|2 : 0
| Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
|2 : 2 4 : 1
| Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
|2 : 1 ДВ
| Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
|4 : 3
| Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
|3 : 1
| Кроули Таун
Линкольн Сити
|3 : 4
| Стивенидж
Мэнсфилд Таун
|0 : 1
| Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
|1 : 2
| Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
|1 : 2 ДВ
| Блэкпул
Бирмингем Сити
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Тамуорт
|1 : 1 3 : 4
| Рединг
Харборо Таун
|5 : 3 ДВ
| Солихалл Мурс
Бромли
|1 : 2
1/32 финала
| Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
|0 : 1
| Фулхэм
Уотфорд
|4 : 1
| Эвертон
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Уиком Уондерерс
Портсмут
|2 : 0
| Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
|2 : 1
| Мидлсбро
Блэкберн Роверс
|0 : 1
| Бристоль Сити
Вулверхэмптон
|1 : 2
| Бирмингем Сити
Линкольн Сити
|2 : 1
| Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
|4 : 0
| Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
|6 : 2
| Ноттингем Форест
Лутон Таун
|2 : 0
| Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
|3 : 1
| Сандерленд
Сток Сити
|1 : 2 ДВ
| Брентфорд
Плимут Аргайл
|0 : 1
| Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 4
| Рединг
Бёрнли
|1 : 3 ДВ
| Челси
Моркам
|5 : 0
| Борнмут
Вест Бромвич Альбион
|5 : 1
| Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
|1 : 0
| Манчестер Сити
Солфорд Сити
|8 : 0
| Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 1 4 : 3
| Халл Сити
Донкастер Роверс
|1 : 1 4 : 5
| Тамуорт
Тоттенхэм Хотспур
|0 : 3 ДВ
| Арсенал
Манчестер Юнайтед
|1 : 1 3 : 5
| Ньюкасл Юнайтед
Бромли
|3 : 1
| Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
|3 : 0
| Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
|1 : 0
| Саутгемптон
Суонси Сити
|3 : 0
| Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
|3 : 0
| Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
|2 : 1
| Лейтон Ориент
Дерби Каунти
|1 : 1 6 : 5
| Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
|0 : 2
1/16 финала
| Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
|2 : 1
| Лейтон Ориент
Манчестер Сити
|1 : 2
| Лидс Юнайтед
Миллуолл
|0 : 2
| Сток Сити
Кардифф Сити
|3 : 3 2 : 4
| Ковентри Сити
Ипсвич Таун
|1 : 4
| Эвертон
Борнмут
|0 : 2
| Саутгемптон
Бёрнли
|0 : 1
| Уиган Атлетик
Фулхэм
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Уиком Уондерерс
|0 : 0 4 : 2
| Бирмингем Сити
Ньюкасл Юнайтед
|2 : 3
| Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
|2 : 1
| Блэкберн Роверс
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Плимут Аргайл
Ливерпуль
|1 : 0
| Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
|2 : 1
| Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
|0 : 2
| Эксетер Сити
Ноттингем Форест
|2 : 2 2 : 4
1/8 финала
| Астон Вилла
Кардифф Сити
|2 : 0
| Престон Норт Энд
Бёрнли
|3 : 0
| Кристал Пэлас
Миллуолл
|3 : 1
| Борнмут
Вулверхэмптон
|1 : 1 5 : 4
| Манчестер Сити
Плимут Аргайл
|3 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|02.03
| Манчестер Юнайтед
Фулхэм
|02.03
| Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
|03.03