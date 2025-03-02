Херенвен - АЗ Алкмар 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
02 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|24
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14