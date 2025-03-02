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Херенвен - АЗ Алкмар 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
02 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Херенвен
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур АЗ Алкмар9 : 1Херенвен
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Херенвен2 : 2АЗ Алкмар
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар3 : 0Херенвен
01.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар1 : 1Херенвен
14.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар2 : 0Херенвен
19.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар2 : 1Херенвен
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Херенвен1 : 3АЗ Алкмар
14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Херенвен
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Херенвен3 : 3
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен2 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 0Херенвен
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур АЗ Алкмар1 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2АЗ Алкмар
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2427
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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