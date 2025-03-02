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Спарта - Виллем II 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Спарта
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Виллем II, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Виллем II
Тилбург
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Нидерланды пз Мохамед Нассо
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
77 Германия пз Деннис Кайгин
8 Нидерланды пз Йессе Босх
14 Бельгия пз Cisse Sandra
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
21 Швеция пз Амар Фатах
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Виллем II1 : 2Спарта
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта1 : 0Виллем II
06.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II0 : 3Спарта
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Спарта0 : 2Виллем II
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II1 : 3Спарта
18.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Виллем II3 : 0Спарта
30.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II4 : 0Спарта
04.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Спарта1 : 0Виллем II
18.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II2 : 2Спарта
27.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II3 : 2Спарта
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Спарта
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 0Спарта
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта1 : 0
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Спарта
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Спарта1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Виллем II1 : 3
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Виллем II
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Виллем II0 : 2
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Виллем II
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Виллем II1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2427
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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