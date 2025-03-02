Спарта - Виллем II 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Виллем II, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Мохамед Нассо
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|77
|пз
|Деннис Кайгин
|8
|пз
|Йессе Босх
|14
|пз
|Cisse Sandra
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|21
|пз
|Амар Фатах
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|30.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 0
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|18.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|27.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 2
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|24
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14