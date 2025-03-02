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Риу Аве - Брага 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 22:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Риу Аве
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 02 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Андреас Нтои
4 Англия зщ Нельсон Эбби
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
19 Португалия пз Кику Бондозу
7 Бразилия нп Andre Silva
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Габри Мартинес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0Риу Аве
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 0Брага
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Брага2 : 1Риу Аве
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Брага2 : 0Риу Аве
11.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 3Брага
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве0 : 0Брага
22.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Риу Аве
30.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Риу Аве4 : 3Брага
02.12.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Брага2 : 0Риу Аве
03.03.2019 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве1 : 2Брага
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 1Риу Аве
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Риу Аве
06.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве2 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 0Брага
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 0Брага
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2339
6 Каза Пия2336
7 Эшторил2334
8 Витория Гимарайнш2332
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2326
11 Насьонал2426
12 Морейренсе2326
13 Арока2425
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2321
16
Стыковая зона
АВС2320
17
Зона вылета
Фаренсе2316
18
Зона вылета
Боавишта2312

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