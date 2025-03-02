Риу Аве - Брага 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 22:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 02 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|19
|пз
|Кику Бондозу
|7
|нп
|Andre Silva
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Габри Мартинес
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|23
|39
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Эшторил
|23
|34
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|32
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|23
|26
|11
|Насьонал
|24
|26
|12
|Морейренсе
|23
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|АВС
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12